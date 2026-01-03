واصل الناخبون توافدهم على لجان الاقتراع بالدائرة الأولى «المنتزه» بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، للمشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب، برودة الطقس، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، خاصة خلال الساعات المسائية، حيث حرص الناخبون على الإدلاء بأصواتهم، مؤكدين تمسكهم بحقهم الدستوري في المشاركة السياسية.

وفي المقابل، انتظم العمل داخل اللجان دون معوقات، مع تواجد القضاة المشرفين لتيسير عملية التصويت، وتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الهمم، وسط التزام كامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وتُجرى جولة إعادة الانتخابات للمرحلة الملغاة بالدائرة الأولى «المنتزه» بمحافظة الإسكندرية، على مقعد فردي واحد في انتخابات مجلس النواب 2025. وتضم دائرة المنتزه لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، و152 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 1,263,674 ناخبًا، تقع جميعها في نطاق أقسام شرطة منتزه أول وثان وثالث.

ويتنافس على المقعد مرشحان من حزب حماة الوطن، هما هشام الرحماني وعطا سليم، وذلك عقب إلغاء نتائج المرحلة التي كان قد أُعلن خلالها فوز ثلاثة مرشحين، قبل صدور حكم الإلغاء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت إلغاء نتائج المرحلة بالدائرة الأولى «المنتزه»، وقررت إجراء جولة إعادة بين المرشحين، كما حددت مواعيد التصويت في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، على أن يُجرى التصويت داخل مصر يومي 3 و4 يناير.