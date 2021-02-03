أحمد زاهر عن صفعات الفنانات: 2 منهم حقيقى وعاوز أعتذر لهيدى كرم وشها ورم

قال الفنان أحمد زاهر، إنه سعيد بردود الأفعال على دوره في مسلسل «لؤلؤ» الذي يجسد فيه شخصية طارق نصار، متابعًا: «سعيد جداً جدا بردود الأفعال وفيه حاجه غريبة كل ما أكون ماشي في حتة ألاقي الستات بتبصلي وتبتسم لي رغم أن طارق شخصية بها عيوب».

وتابع في لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، مساء أمس الثلاثاء أن «شخصية طارق ليست شريرة ولا خبيثة لكنه رجل عملي تربى في عائلة أرستوقراطية جداً»، موضحًا أن عيوب الشخصية تتمثل في الأنانية وحب الذات والاسم والسمعة قبل كل شيء.

وحول عنفه مع السيدات ومدى كونها حقيقية، أضاف: «السيناريو عايز كده بس الضرب في المسلسل مرتين كان بجد وبقية المرات كان تكنيك مش حقيقي»، مشيرًا إلى أن الصفعة الحقيقية كانت لنجلاء بدر في الحلقة الأولى ثم هيدي كرم.

ووجه اعتذارًا للفنانة هيدي كرم عن الصفعة، معلقًا: «هي طلبت تكون الصفعة حقيقية ولما ضربتها الآه اللي طلعت منها في المشهد قطعتني من جوه ووشها ورم بعد الصفعة بعد كده المخرج قال بلاش ضرب بشكل حقيقي».

وأكمل: «لو أنا مكانها هاخد القلم بشكل حقيقي لأن الضرب الحقيقي بيطلع إحساس كبير عشان الوجع بيخلي رد فعل الممثل صادق وحقيقي وأنا بضرب في المشهد ببقى متضايق جداً».

وأكد أن المخرج محمد سامي شخص مهم في حياته جداً، وقف إلى جواره ومقتنع بإمكانياته، لافتًا إلى أنه يحب العمل معه ويؤمن بالنجاح الذي تحققه الشخصية التي يتقمصها.