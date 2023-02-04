 مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط 7 آخرين في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية - بوابة الشروق
السبت 4 فبراير 2023 12:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط 7 آخرين في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية

مصطفى عطية
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 11:45 م | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 11:45 م
لقيت 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، وضُبطت 7 آخرين عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات الشرطة في الدقهلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بقرية الفرماوي بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية، لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من مقرهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

استهدفت الأجهزة الأمنية المتهمين، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع 3 وإصابة 6 وضبط آخر وعُثر بحوزتهم على(9 بنادق آلية، 17 خزينة، طلقات، طبنجة، 2 دراجة نارية، مركبة "توك توك"، كمية من مخدر البانجو وزنت 60 كيلو).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك