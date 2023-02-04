مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط 7 آخرين في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية

لقيت 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، وضُبطت 7 آخرين عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات الشرطة في الدقهلية.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بقرية الفرماوي بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية، لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من مقرهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



استهدفت الأجهزة الأمنية المتهمين، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع 3 وإصابة 6 وضبط آخر وعُثر بحوزتهم على(9 بنادق آلية، 17 خزينة، طلقات، طبنجة، 2 دراجة نارية، مركبة "توك توك"، كمية من مخدر البانجو وزنت 60 كيلو).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.