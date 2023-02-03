زامبيا تخفض مدد انقطاع الكهرباء إلى النصف بواقع 4 ساعات يوميا

قال وزير الطاقة الزامبي بيتر كابالا، في بيان، إن بلاده سجلت تحسنا في مستويات المياه في محطاتها الخمس للطاقة المائية، مما أدى إلى زيادة توليد الكهرباء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وزادت قدرة التوليد بمعدل 305 ميجاوات، لتصل إجمالي الطاقة المولدة في البلاد إلى 2215 ميجاوات.

ويبلغ معدل الطلب الحالي على الطاقة 2380 ميجاوات.

وفي الشهر الماضي، نقلت صحيفة "لوساكا تايمز"، عن وزير الطاقة قوله، إن الحكومة اتخذت خطوات لخفض تصدير الكهرباء لدول أخرى بواقع مئة ميجا وات، لتخفيف أثر خفض الأحمال على المواطنين.

وقال كابالا "نتفهم الصعوبات التي يشكلها تخفيف الأحمال على مواطنينا ونتخذ خطوات لضمان أن نقوم بالموازنة بين صادرات الطاقة واحتياجات مواطنينا".

وأضاف: "مازال تصدير النحاس يحقق أعلى عائد لزامبيا ولكن مازال حجم الدولارات التي يتم تحويلها للبلاد محدودا جراء طبيعة ملكية المناجم وتجارة النحاس".

وتابع "غير أن عائدات الصادرات من الكهرباء يمكن أن يكون لها أثر أفضل على الاقتصاد بما في ذلك تعزيز العملة الوطنية الكواشا. وهذا يرجع لأن شركة الكهرباء (زيسكو) مملوكة بالكامل لشعب زامبيا وأن العائدات الأجنبية للشركة سوف تعود إلى البلاد".

وعقب تصريحات الوزير، تم خفض فترات انقطاع التيار الكهربائي في زامبيا إلى ثماني ساعات بعد عودة مولد يعمل بقوة 150 ميجاوات في شركة "مامبا كوليريز ليمتد"، التابعة لشركة "نافا بهارات"، للعمل، بحسب ما قاله القائم بأعمال وزير الطاقة، دوجلاس سياكاليما، في تصريحات تم بثتها محطة "برايم تي في" الخاصة.