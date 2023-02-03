وزير خارجية التشيك يزور مقدونيا الشمالية الاثنين المقبل

يزور وزير خارجية التشيك، يان ليبافسكي، مقدونيا الشمالية الاثنين المقبل.



وسيلتقي ليبافسكي نظيره بوجار عثماني وممثلين آخرين من البلاد، طبقا لما ذكره "راديو براغ" التشيكي اليوم الجمعة.



ويتضمن جدول الأعمال، تطوير العلاقات المشتركة وانضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي، من بين قضايا أخرى.



يشار إلى أنه خلال رئاسة التشيك لمجلس الاتحاد الأوروبي، في النصف الثاني من العام الماضي، بدأت محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية ونجحت البوسنة والهرسك أيضا في الحصول على وضع مرشح.