 وزير خارجية التشيك يزور مقدونيا الشمالية الاثنين المقبل - بوابة الشروق
الجمعة 3 فبراير 2023 4:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

وزير خارجية التشيك يزور مقدونيا الشمالية الاثنين المقبل

براغ - د ب أ
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 4:25 م | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 4:25 م
يزور وزير خارجية التشيك، يان ليبافسكي، مقدونيا الشمالية الاثنين المقبل.

وسيلتقي ليبافسكي نظيره بوجار عثماني وممثلين آخرين من البلاد، طبقا لما ذكره "راديو براغ" التشيكي اليوم الجمعة.

ويتضمن جدول الأعمال، تطوير العلاقات المشتركة وانضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي، من بين قضايا أخرى.

يشار إلى أنه خلال رئاسة التشيك لمجلس الاتحاد الأوروبي، في النصف الثاني من العام الماضي، بدأت محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية ونجحت البوسنة والهرسك أيضا في الحصول على وضع مرشح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك