إيران: الهجمات الأمريكية ضد اليمن تعيق الحل السياسي في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإنجلترا على اليمن، وإدراج اسم حركة أنصار الله على "القائمة الأمريكية للإرهاب"، زاد الوضع تعقيداً والحل السياسي أصبح صعبا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم السبت بطهران بين هانس جروندبرج، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن، مع وزير الخارجية الإيراني، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وناقش الجانبان في هذا اللقاء آخر التطورات داخل المنطقة، مع التركيز على القضية اليمنية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن النهج العسكري للحكومة الأمريكية، وخاصة الهجمات العسكرية للولايات المتحدة وإنجلترا ضد اليمن وإدراج اسم أنصار الله في قائمة الولايات المتحدة للإرهاب، جعل الوضع أكثر تعقيدا والحل السياسي أصبح صعبا.

كما أدان أمیر عبد اللهیان "العدوان الأمريكي الأخير على أهداف في سوريا والعراق"، واعتبره "نتيجة استمرار واشنطن في نهجها الفاشل والخاطئ لحل المشاكل عبر اللجوء إلى القوة والعسكرة".

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى دعم إيران المستدام لإحلال السلام والأمن في اليمن، مع تأكيده بأن الجهود المبذولة في هذا السياق ستعود بالنفع على جميع دول المنطقة.