الحوثي: غارات أمريكية بريطانية على صعدة اليمنية

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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فجر السبت، أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت هجوما على محافظة صعدة شمالي البلاد، بثلاث غارات.

وقال مصدر أمني بجماعة الحوثي، لوكالة "سبأ" التابعة للجماعة، إن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 3 غارات على مدينة صعدة (شمال)"، مشيراً إلى أن "الغارات الثلاث تركزت على مناطق شرق المدينة"، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني، بهذا الخصوص، وفقاً لوكالة "الأناضول" للانباء.

وأفاد إعلام أمريكي، أمس الجمعة، بأن الجيش شن ضربات إضافية "دفاعا عن النفس" داخل اليمن ضد أهداف عسكرية للحوثيين تعتبر "تهديدا وشيكا".

ونقلت إذاعة "صوت أمريكا"، عن مسئول أمريكي - لم تسمّه - قوله إن "الجيش يشن ضربات إضافية للدفاع عن النفس داخل اليمن ضد أهداف عسكرية للحوثيين تعتبر تهديدا وشيكا".

وفي وقت سابق، من يوم أمس الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا هجوما على محافظة حجة، شمال غربي اليمن، بسبع غارات، بحسب وكالة "الأناضول".