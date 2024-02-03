الحوثيون: غارات أمريكية بريطانية على 6 محافظات يمنية

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قال الحوثيون في اليمن، إن التحالف الأمريكي البريطاني، شن اليوم السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت ست محافظات يمنية (خاضعة لسيطرتهم).

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، "إن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف محافظات صنعاء وحجة وذمار والبيضاء وتعز والحديدة"، بحسب وصفها.

وأضافت: "أن العدوان استهدف بـ 11 غارة مديريتي البرح وحيفان بمحافظة تعز (جنوب غرب)، فيما استهدفت سبع غارات جوية منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة (شمالاً) فيما استهدفت ثلاث غارات أخرى مديريتي اللحية والصليف في الحديدة (غرباً)".

وفي صنعاء، أوضح الحوثيون، أن الغارات استهدفت جبل عطان وجبل النهدين (جنوباً).

ولم يشر الحوثيون إلى وقوع أي خسائر مادية وبشرية حتى الآن.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن الطيران الأمريكي البريطاني شن سلسلة غارات جوية استهدفت جبل عطان، وجبل النهدين المطل على دار الرئاسة، جنوب العاصمة صنعاء، ومعسكر الحفا شرق العاصمة".

وأضاف السكان، أن دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء صنعاء، مع تحليق مكثف لمقالات التحالف الأمريكي البريطاني.

وفي 18 ديسمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة، إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بدولة الاحتلال، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وأكد الحوثيون، مرات عدة، استمرار عملياتها العسكرية في البحر الأحمر: "حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".