اتحاد الكرة يفاوض فيتوريا على التقسيط للرحيل عن المنتخب

يبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قبل ساعات من الاجتماع الحاسم لمستقبل البرتغالي روي فيتوريا التفاوض حول إنهاء العلاقة بالتراضي بعد خيبة إخفاق المنتخب الوطني وخروجه من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويعقد اتحاد الكرة غدًا الأحد اجتماعًا عاصفًا مع فيتوريا لبحث موقفه النهائي مع منتخب مصر في ظل ثورة غضب الجماهير المصرية من نتائج الفراعنة في أمم إفريقيا بعد التعادل في المباريات الثلاث بدور المجموعات والخسارة بركلات الترجيح في مباراة الدور ثمن النهائي أمام الكونغو الديمقراطية 8-7.

وتدور محاولات اتحاد الكرة مع فيتوريا للتفاوض معه على فسخ التعاقد وكيفية حصوله على الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ600 ألف يورو بنظام التقسيط على دفعات في ظل رغبة المدرب البرتغالي استكمال تعاقده مع الفراعنة حتى عام 2026.

ويرفض فيتوريا الرحيل عن الجهاز الفني للمنتخب كونه يرى أن الأهداف التي وضعت في عقده هي الوصول لنهائيات كأس العالم 2026 وليس التتويج بأمم إفريقيا.