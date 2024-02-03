إعلام أمريكي: الجيش يشن ضربات ضد الحوثيين داخل اليمن

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أفاد إعلام أمريكي، الجمعة، بأن الجيش يشن ضربات وصفها بأنها تأتي "دفاعا عن النفس" داخل اليمن ضد أهداف عسكرية للحوثيين تعتبر "تهديدا وشيكا".

ونقلت وكالة "فويس أوف أمريكا"، عن مسؤول أمريكي (لم تسمّه) قوله إن "الجيش يشن ضربات إضافية للدفاع عن النفس داخل اليمن ضد أهداف عسكرية للحوثيين تعتبر تهديدا وشيكا".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا هجوما على محافظة حجة، شمال غربي اليمن، بسبع غارات.

وقالت قناة المسيرة الفضائية، التابعة للحوثيين، عبر شريطها الإخباري: "عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بـ4 غارات منطقة الجر، بمديرية عبس، في حجة"، دون تفاصيل أخرى.

وفي وقت لاحق، أعلنت القناة ذاتها: "العدوان الأمريكي البريطاني شن 3 غارات جديدة على منطقة الجر"، ما يرفع حصيلة غارات الجمعة إلى 7.

ومحافظة حجة، خاضعة في معظمها لسيطرة الحوثيين، وترتبط بحدود برية مع السعودية، وفق وكالة الأناضول.

ومنذ 12 يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بتوعد من الجماعة بأنها "لن تمر دون رد".