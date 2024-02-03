يونيسف: 17 ألف طفل فلسطيني يقيمون بغزة دون أسرتهم

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الجمعة، إن نحو 17 ألف طفل فلسطيني يعيشون في قطاع غزة بدون أبويهم أو أشقائهم.

وصرح جوناثان كريكس المتحدث باسم يونيسف في المنطقة، للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من القدس، بأن آباء الأطفال في القطاع إما استشهدوا أو أصيبوا أو اضطروا للانتقال لمكان آخر.

وأضاف: "الحالة النفسية للأطفال الفلسطينيين تأثرت بشدة، وتظهر عليهم أعراض مثل المستويات المفرطة من القلق المستمر وفقدان الشهية ولا يستطيعون النوم، وتنتابهم نوبات انفعالية أو ذعر في كل مرة يسمعون فيها انفجارا".

وتابع: "إن هؤلاء الأطفال ليس لهم أي علاقة بهذا الصراع. لكنهم يعانون بصورة لا يجب أن يتعرض لها أي طفل. لا يجب أن يتعرض أي طفل أيا كانت ديانته أو جنسيته أو لغته أو عرقه لهذا المستوى من العنف الذي شهده السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أو مستوى العنف الذي شهدناه منذ ذلك الحين".

وهناك بعض الأطفال الذين لم تتسن معرفه ذويهم. وهناك أطفال صغار للغاية أو في حالة صدمة لا تمكنهم من أن ينطقوا أسماءهم.

وقال كريكس إن هناك طفلين 4 و 6 سنوات، بينهما صلة قرابة فقدا أسرتهما بأكملها في مطلع ديسمبر، مضيفا أن الطفل البالغ من العمر أربع سنوات في حالة صدمة تامة.

وأضاف أنه عادة في مواقف الصراعات، تقوم الأسرة الأكبر برعاية الأطفال الصغار إلا أن هذا صعب في قطاع غزة لأن العديد من الأشخاص نزحوا وأصبحوا غير قادرين على إعالة أطفالهم بسبب نقص المياه والغذاء.