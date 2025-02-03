الفلبين تعلن حالة طوارئ غذائية لخفض أسعار الأرز

أعلنت الفلبين، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ خاصة بتحقيق الأمن الغذائي من أجل خفض أسعار الأرز، التي قال المسؤولون إنها ظلت مرتفعة رغم التخفيضات الكبيرة في الرسوم الجمركية.

وقال وزير الزراعة الفلبيني، فرانسيسكو تيو لوريل، في بيان، "يسمح لنا هذا الإعلان الطارئ بالإفراج عن مخزونات الأرز الاحتياطية التي تحتفظ بها الهيئة الوطنية للأغذية من أجل استقرار الأسعار وضمان أن يظل الأرز، وهو غذاء أساسي لملايين المواطنين الفلبينيين، في متناول المستهلكين"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأدى الارتفاع "الاستثنائي" في أسعار الأرز المحلية، رغم انخفاض تكاليف السوق العالمية وخفض الرسوم الجمركية في يوليو الماضي، إلى اتخاذ هذه الخطوة، حسبما أعلنت وزارة الزراعة.

ويشكل الأرز نحو 10٪ من سلة التضخم في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. وأدى الارتفاع الحاد في أسعار الأرز إلى ارتفاع التضخم في الفلبين.

وفي عام 2024، خفضت الفلبين رسوم استيراد الأرز من 35٪ إلى 15٪ مع سريان هذا المعدل المخفض حتى عام 2028.