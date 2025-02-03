قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إن الأوضاع الصحية في قطاع غزة متدهورة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، مساء الاثنين، أنه على مدار 15 شهرًا الماضية، كان المواطن في غزة يمكن أن يمرض ست أو سبع مرات في الشهر الواحد بسبب انهيار المناعة الذاتية الفردية.

وأشار إلى أن أجساد الفلسطينيين لم تعد مقاوِمة لأبسط الأمراض، موضحًا أن الأمر صاحبه تدمير كبير للمستشفيات والعيادات، مع انهيار المنظومة الصحية.

ونوه بأن الأونروا ظلت هي المنظومة الوحيدة المتماسكة في قطاع غزة، حيث أجريت نحو ثمانية ملايين زيارة طبية لعيادات الوكالة خلال العام الماضي، ما يدل على حجم المعاناة والأمراض.

ولفت إلى أن الوكالة تواصل عملياتها بوتيرة أكبر ومضاعفة في مختلف المناطق، حيث كانت هناك عيادات مغلقة ضخمة تم افتتاحها، وذلك في مناطق شمال غزة وفي مدينة غزة وفي مدينة رفح.

ونوه بأن المساعدات تدخل قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، كما أن هناك جزءًا يدخل من شمال قطاع غزة، موضحًا أن الأونروا تتولى توزيع معظم هذه المساعدات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونسيف.

وأكد أن الجهد اللوجستي وعملية النقل والتوزيع هي جهود لا يمكن لأحد القيام بها إلى وكالة الأونروا، التي لديها 13 ألف موظف ثابت وعشرة آلاف آخرين على مستوى القطاع.