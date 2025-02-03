معامل الورشة الرئيسية لمعدات القياس والمعايرة بإدارة الأسلحة والذخيرة تحصل على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو

حصلت المعامل المرجعية والطبية بالورشة الرئيسية لمعدات القياس والمعايرة، التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة، على شهادة الاعتماد الدولية "الأيزو" (ISO/IEC 17025:2017) من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، وذلك بعد استيفائها جميع الشروط والمعايير اللازمة للحصول على تلك الشهادة. وتعد بذلك المعامل الطبية المرجعية بالورشة الأولى في مصر والشرق الأوسط المُعتمدة في هذا المجال.

يأتي ذلك استمرارًا للدعم الذي توليه القوات المسلحة لتطوير جميع الوحدات التخصصية وفقًا لأحدث المعايير والمواصفات القياسية العالمية، بما يمكنها من تنفيذ جميع المهام المكلَّفة بها بكفاءة واقتدار.

وخلال مراسم تسليم الشهادة، ألقى اللواء أ.ح مصطفى محمد القويسني، مدير إدارة الأسلحة والذخيرة، كلمة أكد فيها الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للإدارة ووحداتها التابعة، لتعظيم الاستفادة من جميع القدرات والإمكانات، والحفاظ على الكفاءة الفنية، والتطوير المستمر لمعدات القياس والمعايرة، استنادًا إلى الأسس العلمية المدروسة، بما يدعم تنفيذ جميع أعمال القياس والمعايرة للقطاعين العسكري والمدني على النحو الأمثل.

كما ألقى المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، كلمة أعرب خلالها عن تقديره للقوات المسلحة ودورها في مواكبة التطوير المستمر بمنظومة التأمين الفني، واتباع أحدث معايير الجودة العالمية في مختلف التخصصات.

حضر المراسم عدد من ضباط إدارة الأسلحة والذخيرة وممثلي المجلس الوطني للاعتماد (EGAC).