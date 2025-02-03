نجم الزمالك السابق يحذر من تكرار سيناريو سامسون

كشف هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق، وعضو لجنة الاستثمار بالنادي حقيقة ارتباط اسمه بمفاوضات مسؤولي القلعة البيضاء مع السيراليوني الحسن كوروما مهاجم الشحانية القطري.

ويسعى الزمالك لجلب مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما أبرم صفقتين منذ بداية "الميركاتو" بالتعاقد مع أحمد حسام مدافع الجونة، ومحمود جهاد لاعب خط وسط فاركو.

وأشار فاروق عبر حسابه على "إكس"، إلى أنه لم يرشح كوروما، لكنه تم أخذ رأيه في التعاقد معه.

وأضاف فاروق: " توضيح بسيط لعشاق الزمالك . الحسن كوروما ليس ترشيحى ولكن شاهدت مبارايات له وقلت رأيي بكل صراحة ونزاهة.لاعب جيد ولكن ليس شخصية الزمالك."

وتابع: "هناك من هو أفضل منه .لا نريد أن نعيد مسلسل سامسون .الربط بين وجودي في قطر وأنه يلعب في الدوري القطري لا محل له من الإعراب ."