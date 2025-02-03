أبو ردينة: ندين ونحذر من توسيع الحرب في الضفة لتهجير المواطنين

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، توسيع سلطات الاحتلال حربها الشاملة على الفلسطينيين في الضفة الغربية "لتنفيذ مخططاتها الرامية لتهجير المواطنين والتطهير العرقي"، محذراً من خطورة هذه المخططات على مستقبل المنطقة برمتها.

وأضاف أبو ردينة، أن هذه السياسات العدوانية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، أدت إلى استشهاد 29 مواطنا، ومئات الجرحى والمعتقلين، إضافة إلى نسف مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، ونزوح آلاف المواطنين، وتدمير هائل للبنية التحتية، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وطالب "بتدخل الإدارة الأمريكية قبل فوات الأوان، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وأرضنا، الذي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وسيدفع ثمنه الجميع".

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات سواء بالتهجير أو الوطن البديل، وتهديد شعبنا لن يكون مفيداً لأحد، بل سيؤدي لدمار واسع هنا أو في المنطقة، سواء كان ذلك اليوم أو غداً".