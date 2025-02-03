برلين تعرب عن قلقها الكبير حيال الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن مؤخرا

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تنظر بقلق كبير إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية في برلين اليوم الاثنين إن هناك "العديد من الشركات الألمانية موجودة في كل من المكسيك وكندا، والتي تنتج بدورها للولايات المتحدة أيضا"، مشددة على ضرورة تجنب أي شكل من أشكال الرسوم الجمركية ونشوب صراع تجاري.

وبحسب وزارة الاقتصاد، تفترض غرفة التجارة الخارجية أن هناك في المكسيك 2100 شركة بمشاركة رأس مال ألماني، متضررة من هذه الإجراءات.

وأعربت الحكومة الألمانية أيضًا عن قلقها من إجراءات الإدارة الأمريكية الجديدة ضد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال متحدث باسم وزارة التنمية الألمانية إن "غياب الدعم التنموي الأمريكي أو تقليصه على نحو ملحوظ سيترك فجوة كبيرة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مانح ثنائي في العالم - أي المساعدات التي تتدفق من دولة إلى دولة أخرى بشكل مباشر بدلاً من ذهاب هذه المساعدات إلى منظمة دولية، وأردف:" لن تتمكن ألمانيا والاتحاد الأوروبي تمكنا من سد هذه الفجوة."

ووفقًا لتقارير وسائل إعلام أمريكية، فإن الأيام الماضية شهدت تسريح مئات الموظفين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو إرسالهم إلى عطلة إجبارية، كما تم إعفاء العديد من الكوادر القيادية من مناصبهم بشكل فوري.

وأفادت هذه الوسائل نقلاً عن مصادر حكومية بأن الإدارة الأمريكية الجديدة تدرس وضع الوكالة التي كانت تتمتع حتى الآن بالاستقلالية، مشيرة إلى أن من الممكن أن يتم وضعها تحت إشراف وزارة الخارجية أو ربما يتم حلها تماما.





