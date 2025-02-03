مظاهرات عديدة حول مؤتمر الحزب المسيحي الديمقراطي في برلين

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من المقرر تنظيم العديد من المظاهرات، اليوم الاثنين، في برلين ضمن انعقاد المؤتمر العام للحزب المسيحي الديمقراطي.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه من المقرر تنظيم 11 مظاهرة مختلفة حول قاعة المؤتمرات "سيتي كيوب" في حي شارلوتنبورج ببرلين.

وأشار المتحدث، إلى أن المظاهرات لا تعتزم جميعها معارضة التعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، بل تتعلق بعضها بموضوعات متنوعة.

وذكرت الشرطة، أن 200 شخص سجلوا أسماءهم للمشاركة في مظاهرة تابعة لحركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، والتي من المقرر أن تبدأ العاشرة صباحا (التوقيت المحلي).

ومن المتوقع أن يشارك عدد أكبر في مظاهرة تحت شعار "احتجاجا على مؤتمر الحزب المسيحي الديمقراطي - ضد الفاشية ومعاداة المثليين والمتحولين جنسيا والنساء - من أجل سياسات تقدمية بدلا من السياسات المحافظة اليمينية!".

وقالت الشرطة، إن أحد الأفراد سجل مشاركة 350 شخصا في المظاهرة.

ودعت منظمة "أوكسفام" التنموية، إلى مظاهرة للمطالبة بفرض ضريبة على المليارديرات.

ويعتزم الحزب المسيحي الديمقراطي، خلال مؤتمره العام تبني "برنامج فوري" يتضمن خطط الهجرة التي اقترحها مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشار ورئيس الحزب فريدريش ميرتس.

والبرنامج عبارة عن 5 نقاط تتعلق بطرد مهاجرين من على الحدود وفرض رقابة حدودية دائمة.

وفي العديد من المدن الألمانية، تظاهر آلاف الأشخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد التطرف اليميني، والتعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا.