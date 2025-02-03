تايلاند تطلب من السياح ملء وثيقة الهجرة إم تي 6 عبر الإنترنت اعتبارا من مايو 2025

أعلنت تايلاند أن وثيقة الهجرة "تي إم 6" سوف تصبح رقمية، لتحل محل النسخة الورقية لكل الوافدين الأجانب الذين يصلون تايلاند اعتبارا من مايو 2025. وقالت السلطات التايلاندية إنه من المتوقع أن تعزز الوثيقة الإلكترونية هذه من تعقب السياح وتحسن التصورات الأمنية.

وطبقت الحكومة تعليقا مؤقتا على وثيقة "تي إم 6" في 15 أبريل 2024، وسوف ينتهي في 30 أبريل 2025، بحسب موقع ترافل ويكلي آسيا. والنسخة الرقمية مصممة للمساعدة في تسهيل عملية الدخول والتصدي لمخاوف السلامة، فيما تعمل البلاد لمكافحة التصورات السلبية.

وأكدت السلطات التايلاندية أن الوثيقة "تي إم 6" الرقمية سوف تكون إلزامية لكل الوافدين الأجانب جوا وبحرا وبرا. والنظام مجاني وسوف يتم إيلاء أولوية له على إجراءات فحص الدخول الأخرى التي جرى التخطيط لها في البداية.

وعلاوة على وثيقة "تي إم 6" الرقمية، اعتبارا من الأول من يناير الماضي، أصبح لزاما على السياح التقديم على نظام التأشيرة الإلكترونية (إي فيزا) التايلاندية باستثناء حاملي جوازات السفر من الدول المعفاة من التأشيرة.