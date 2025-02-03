تتلقى أسرة الفنان الدكتور عامر التوني عزاؤه في القاهرة بعد صلاة مغرب الجمعة والسبت المقبلين بمنزله بحي الدبلوماسيين بالمقطم، والذي رحل عن عالمنا أمس الأحد.

كانت صلاة الجنازة على الراحل عامر التوني في التاسعة صباح اليوم بالمنيا بمركز ملوي قرية الروضة بمسجد الدماريسي أمام منزل العائلة.

يعد عامر التوني أحد أشهر المنشدين الصوفيين في مصر خلال العشرين عامًا الأخيرة، حيث تخرج الفنان الراحل في كلية التربية قسم اللغة العربية، وحصل على الدكتوراه عن دراسة في أصول الطرق الصوفية والمولوية، التي تأسست على يد جلال الدين الرومي.

أسس التوني فرقة المولوية المصرية عام 1994، التي جذبت إليها الجماهير من جميع أنحاء البلاد، وهي التجربة التي حاول من خلالها طرح التراث المولوي المصري على الساحة العالمية، ليؤكد خصوصية هوية التراث المصري، حيث شاركت الفرقة بعروضها في أكثر من خمسين دولة، منها: تونس، المغرب، الجزائر، اليابان، سنغافورة، تايلاند، إندونيسيا، فيتنام، الصين، ماليزيا، الكويت، العراق، لبنان، سوريا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورج، الدنمارك، وأمريكا، بالإضافة إلى العديد من المشاركات بالهند، ومنها حفل ختام مهرجان السينما بالهند، ومهرجان «صوفي سوترة» في كلكتا، كما شاركت الفرقة في العديد من الأحداث الهامة داخل مصر، كان من بينها مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ.

كانت آخر حفلات عامر التوني مع فرقته في مركز الإبداع، يوم الجمعة 24 يناير الماضي.