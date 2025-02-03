أكد أحمد أيمن منصور، لاعب نادي المصري البورسعيدي أنه كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف الأهلي، مُشيرًا إلى أن فريقه السابق، بيراميدز يحتاج للجماهير فقط، من أجل المنافسة على البطولات.

وقال أحمد أيمن منصور في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "ظُلمت في الزمالك بسبب أنني ابن أيمن منصور، نجم النادي السابق، إذ بقيت لمدة موسم كامل أتدرب فقط ولم يتم قيدي".

وأضاف: "كنت أتلقى استدعاء من منتخبات الناشئين ولكن لا يبلغني أحد في النادي بذلك، وتم تصعيدي للفريق الأول في الزمالك، ولكنني لم أحصل على فرصتي للعب".

وتابع: "مفاوضات الانتقال إلى الأهلي من قبل؟ كنت على وشك الانضمام للأهلي، لولا إصابتي بقطع في الرباط الصليبي في ذلك الوقت".

وأتم أحمد أيمن منصور تصريحاته قائلًا: "بيراميدز لا ينقصه شيء، إذا يملك 5% فقط من جماهير الأهلي والزمالك سيحصلون على بطولات بسهولة".