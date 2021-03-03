التضامن: المجتمع المدني أحد أذرعنا الرئيسية في تنفيذ كل البرامج التنموية والقومية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المجتمع المدني أحد أذرع التضامن الرئيسية في تنفيذ كل البرامج التنموية والقومية، مشيدة بالدور المجتمعي لجمعية الأورمان.

وأضافت القباج، خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن «الأورمان» لديها مسؤولية مجتمعية نحو التنفيذ وبناء قدرات جيل كامل من الشباب حتى يتعلموا ويتطوروا.

وأشارت إلى أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، الذي افتتحته الجمعية يوم السبت الماضي بمحافظة الأقصر، تستقبل 16 مليون مواطن من أنحاء جنوب الصعيد بالكامل.

من جانبه، ذكر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن الصعيد كان في حاجة لذللك المستشفى، معلقًا: «معظم الأسر الذين قابلتهم ليسوا من الأقصر، والمستشفى يزيل عن عاتقهم عبء التنقل والإقامة والاغتراب».

وأعلنت مؤسسة شفاء الأورمان، افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، والذي يعتبر أول مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال بالمجان في الصعيد، بحضور وزراء «التضامن، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية»، ومحافظ الأقصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعدد من رجال الأعمال والإعلاميين ورجال الفن والرياضة.

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