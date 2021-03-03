 ماكرون يعترف بتعذيب وقتل علي بومنجل على أيدي القوات الفرنسية عام 1957 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماكرون يعترف بتعذيب وقتل علي بومنجل على أيدي القوات الفرنسية عام 1957

وكالات
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 9:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 9:49 ص

أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعترف بأن المحامي والزعيم القومي الجزائري علي بومنجل "تعرض للتعذيب والقتل" على يد الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية عام 1957.

 

وقال الإليزيه، في بيان له، إن "هذا الاعتراف الذي أدلى به ماكرون (باسم فرنسا)، جاء أمام أحفاد علي بومنجل الذين استقبلهم يوم الثلاثاء".

 

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن تلك الخطوة إحدى بوادر الاسترضاء التي أوصى بها المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا، في تقريره عن الاستعمار وحرب الجزائر، من أجل حل التوترات بين البلدين حول ذكرى هذا الصراع.

 


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