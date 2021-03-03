العراق: استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار بـعشرة صواريخ

أفادت مصادر أمنية عراقية، باستهداف قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار بعشرة صواريخ.

وقالت المصادر، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن " عشرة صواريخ من نوع كاتيوشا استهدفت محيط قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار".

وأضافت أنه "تم تشغيل صافرات الإنذار للدخول إلى الملاجئ عقب سقوط الصواريخ"، لافتة إلي أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن".

وتعتبر قاعدة عين الأسد، ثاني أكبر القواعد الجوية بالعراق بعد قاعدة بلد الجوية وهي مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.