مبروك عطية: الإسلام يعطي الحق لأي شخص ألا يتزوج أو ينجب أطفالا

قال الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، إن الإسلام يعطي الحق لأي شخص ألا يتزوج أو ينجب أطفالًا، إذا كان غير قادرًا على الإنفاق عليهم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته يطلقها كما جاء في السنة، متابعًا أن للزواج أربعة أحكام، منها حالات واجبة وهي أن يكون الزوج قادر على الزواج ولكنه يتأخر فيه.

واستكمل، أن منلديه المال ولا يطيق معاشرة المرأة فزيجته حرام، أما المندوب إذا توافرت لديه الأمور التي تجعله يتزوج، والمكروه إذا شغله الزواج عن عبادة النوافل، مضيفًا: «يجوز للمرأة الامتناع عن الإنجاب حفاظًا على مالها، وجمالها وصحتها، ربنا أمر بالسعي وأن نراعي من نعول لا أن نضيعهم».

واستكمل، أن ثلاث أرباع الزيجات في مصر حرام، فغير القادر على الباءة زواجه حرام قائلًا: «هناك من يقوم بأخذ جرعات من الأدوية من أجل الإنجاب وهذا حرام».