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اليمن: مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين بنيران الجيش اليمني في حجة

أ ش أ
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 10:21 ص | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 10:21 ص

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، مقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي الإرهابية، بينهم قيادات ميدانية، في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وذكر الجيش، في بيان، أوردته قناة "اليمن الإخبارية" أن العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي، بينهم قيادات في جبهتي حرض وعبس شمال محافظة حجة، قتلوا في قصف مدفعي، وضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأضاف أن القيادي الحوثي ناصر رسام، المعين من قبل الميليشيات رئيساً لعمليات اللواء العاشر صاعقة، ومحمد عبد الناصر الظرفي، تم قتلهما إلى جانب العشرات من عناصر الحوثيين ممن حشدتهم من محافظات صعدة وعمران والمحويت وحجة.

وكان المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني أفاد، أمس، بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت خمس غارات جوية، استهدفت مراكز إمداد لميليشيا الحوثي وعربة تحمل ذخائر وتجمعات للميليشيات شرق مديرية حيران، بمحافظة حجة.


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