قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، اليوم الخميس، إن إسرائيل تتوقع وصول مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا كمهاجرين.

وأضافت شاكيد - خلال مؤتمر مع قادة المجالس الاقليمية - إنها تعتقد أن عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من المهاجرين سيصلون من روسيا وأوكرانيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق.

وأردفت تقول "ماذا سيحدث عندما يأتي إلينا مهاجرون جدد من أوكرانيا وروسيا، على الرغم من أننا في أقصى درجات الضغط الآن، سنحتاج لبناء المزيد من المنازل".

وتابعت " أنتم في المجالس الإقليمية يمكنكم المساعدة في الاستيعاب " ، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء سبع بلدات جديدة على الأقل في جنوب إسرائيل، بعد موافقة الحكومة المتوقعة هذا الشهر".