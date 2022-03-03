توقف إنتاج أكبر حقل نفط في ليبيا

توقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي أكبر حقول ليبيا، في الوقت الذي هدد فيه المحتجون باستمرار غلق أحد موانئ تصدير النفط الرئيسية في ليبيا، في ظل اشتداد حدة الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن الإنتاج في حقل الشرارة الذي ينتج 290 ألف برميل يوميا، توقف اليوم الخميس بعد أن أغلقت جماعة غير معروفة أحد الصمامات الرئيسية في خط أنابيب نقل الخام إلى موانئ التصدير.

في الوقت نفسه قالت مؤسسة النفط الوطنية الليبية إن ستة موانئ تصدير النفط في ليبيا توقفت عن العمل حتى السبت المقبل بسبب الأحوال الجوية السيئة. وقال وزير النفط الليبي الذي دخل في خلاف مع مؤسسة النفط الوطنية خلال العام الماضي إن هذه الخطوة غير مبررة وتنتهك الأمن القومي لليبيا.

يأتي ذلك فيما أدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب مساء اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام المجلس في جلسة مسائية عقدت بمقر المجلس المؤقت في طبرق.

وحضر 23 وزيراً من أصل 38 هم كل التشكيلة الحكومية التي اختارها رئيس الحكومة فتحي باشاغا، فيما لم يتمكن البقية من الحضور بسبب إغلاق المجال الجوي الليبي والطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، هذا بالإضافة لثلاث وزراء تعرضوا للاحتجاز من مجموعات مسلحة هم: وزير الخارجية ووزير التعليم التقني ووزيرة الثقافة.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح كشف في وق سابق عن العدد النهائي لأعضاء المجلس والذي تقلص إلى 163 نائباً، وذلك بعد تعيين ثلاثة نواب كوزراء في حكومة باشاغا.

من ناحية أخرى، حذرت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة كل الوحدات والتشكيلات العسكرية من تحريك أي أرتال أو سيارات مسلحة أو عسكرية أو شبه عسكرية دون إذن تحرك مسبق من الوزارة.

ووفق بلاغ صدر بتاريخ الأول من آذار/مارس ونشر اليوم، أفادت الوزارة أنها ستصدر الأوامر إلى الوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين للتعامل مع أي تشكيل أو رتل يتحرك دون إذن.

يذكر رئيس الحكومة ،عبد الحميد الدبيبة، يشغل منصب وزير الدفاع منذ تسمية حكومته مطلع العام الماضي.



