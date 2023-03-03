مافريكس يتغلب على سفنتي سيكسرز في دوري السلة الأمريكي

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تغلب دالاس مافريكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة (133-126)، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل السلوفيني لوكا دونتشيتش والوافد الجديد كايري إرفينج 82 نقطة لفريق دالاس مافريكس.

وأنهى دونتشيتش المباراة ب42 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة، فيما أضاف إرفينج 40 نقطة ومرر 6 كرات حاسمة.

وحقق مافريكس فوزه الثاني في 6 مباريات جمعت دونتشيتش وإرفينغ معا، وتحديدا منذ وصول الأخير إلى صفوف الفريق قادما من بروكلين نتس.

كما محا مافريكس شبح الخسارة المؤلمة أمام لوس أنجلوس ليكرز عندما تقدم بفارق 27 نقطة ليعود ويسقط على أرضه الأحد الماضي.

وتألق في صفوف سفنتي سيكسرز، الكاميروني جويل إمبيد مع 35 نقطة و8 متابعات، وجيمس هاردن صاحب 27 نقطة و13 تمريرة حاسمة.

وصعد مافريكس الذي كان قد مني بخسارتين تواليا قبل هذه المباراة للمركز السادس في المنطقة الغربية برصيد 33 فوزا مقابل 31 هزيمة، خلف جولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الذي قلب تأخره بفارق 11 نقطة عند الاستراحة إلى فوز على لوس أنجلوس كليبرز (115-91).

وحقق ووريرز المفتقد لجهود نجمه ستيفن كاري للإصابة منذ 10 مباريات، فوزه الرابع تواليا بفضل جوردان بول المتألق في الربع الثالث الذي تقدم خلاله فريقه 42-16، ليسجل 22 نقطة من إجمالي 34.

كما ساهم كلاي تومسون ب19 نقطة و11 متابعة ودرايموند جرين ب11 نقطة و9 متابعات و9 تمريرات حاسمة عند الفائز.

عند الخاسر، وحده كواهي لينارد كان على قدر المسؤولية بتسجيله 21 نقطة، فيما اكتفى بول جورج ب11 نقطة والفرنسي نيكولاس باتوم ب 5 نقاط.

في المنطقة الشرقية، حقق واشنطن ويزاردز فوزه الثاني تواليا على حساب تورونتو رابتورز (119-108)، بفضل نجمه كايلي كوزما (30 نقطة) واللاتفي كريستابس بورسينجيس (25).

كما حقق سان أنطونيو سبيرز فوزه الثاني تواليا على حساب إنديانا بايسرز (110-99)، وتألق في صفوف الفائز جيريمي سوشان بتسجيله 22 نقطة و12 متابعة.