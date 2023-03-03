أعلن الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، عن توجيه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن برفع قيمة معاشات برنامج تكافل وكرامة 25%، وذلك في ضوء الاستجابة لقرارات الرئيس السيسي، الخميس، معلنا جاهزية الوزارة لإقرار الزيادات الجديدة منتصف أبريل المقبل.

وأشار خلال مداخلة ببرنامج «مساء دي أم سي» المذاع على قناة «دي أم سي» إلى أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة يبلغ 5.1 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون مواطن مستفيد، مشيرا إلى رفع معاش تكافل إلى 550 جنيها بدلا من 400 جنيه بنسبة زيادة 25%، ومعاش كرامة إلى 440 جنيها بدلا من 350 جنيها بنسبة زيادة 25 %.

وأوضح أن إجمالي الزيادة الجديدة تقدر بـ 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن ميزانية برنامج تكافل وكرامة بلغت 20 مليار جنيه سنويا قبل الزيادة الجديدة، مؤكدا أن الزيادة الجديدة؛ تسهم على مساعدة المواطن في مواجهة تحديات غلاء المعيشة، منوها إلى بدء صرف الزيادة البالغة 25 % منتصف أبريل المقبل.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات على هامش افتتاح عدد من المشروعات بمبادرة تطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» في المنيا الخميس، شملت: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 % شهريا، اعتبارا من أول أبريل 2023.