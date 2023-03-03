بدأ توافد أعضاء نقابة المهن التمثيلية، على انتخابات التجديد النصفي التي تجرى صباح اليوم الجمعة؛ للإدلاء بأصواتهم، بحضور الكثير من نجوم الفن.

وقالت الفنانة نهال عنبر، المرشحة لعضوية مجلس النقابة، لـ"الشروق"، إنها ستقدم كل ما في وسعها لخدمة أعضاء النقابة، بالأخص في مجال الصحة، متابعة: "أنا دائما أقف بجوار أي مريض، ويدعمني في ذلك دكتور أشرف زكي"، مشيرة إلى أنها تثق في نجاحه ليتولى منصب النقيب، وإذا لم يحدث ذلك "ستقدم استقالتها على الفور وتتنازل عن المنصب، لأنه أفضل من قدم للفنانين ودائما بجوار الجميع".

وحضر حتى الآن كلا من أشرف زكي الذي يتنافس على مقعد النقيب للمرة الثانية، وأحمد السيد أبو موسى، وإيهاب فهمي، ولقاء سويدان، وهند عاكف، ومحمد لطفي الذي وصل مبكرا للإدلاء بصوته.

جدير بالذكر يتنافس على مقعد نقيب الممثلين كلا من الدكتور أشرف زكي، وأحمد السيد موسى، حلمي فودة، بينما يتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمالو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء وسويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.