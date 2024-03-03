تقرير: إيران تعدم عميل للموساد فيما يتعلق بهجوم على مصنع ذخيرة

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، مساء اليوم الأحد، أن إيران أعدمت عميلا لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، الموساد، فيما يتعلق بهجوم وقع العام الماضي على مصنع ذخيرة تديره وزارة الدفاع.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك هوية الشخص الذي تم إعدامه.

وكان مصنع ذخيرة تابع لوزارة الدفاع، بالقرب من مدينة أصفهان، قد تعرض لهجوم بعدة طائرات صغيرة، في نهاية يناير العام الماضي.

وفي ذلك الوقت، قالت إيران إن إسرائيل كانت وراء الهجوم. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أيضا أن إسرائيل كانت وراء هذا الهجوم، مستشهدة بأقوال "أشخاص مطلعين على العملية".

وتم إعدام أربعة أكراد فيما يتصل بالهجوم، في يناير.

واتهمت منظمة هينجاو لحقوق الإنسان، ومقرها النرويج، طهران بعدم منح الأكراد الأربعة محاكمة عادلة، قائلة إن اعترافات هؤلاء الأشخاص تم انتزاعها تحت التعذيب.

وانتقد نشطاء حقوق إنسان استمرار إيران في ممارسة عقوبة الإعدام منذ عقود.