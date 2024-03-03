دمشق تدين ما صدر عن البرلمان الأوروبي بشأن سوريا

أدانت وزارة الخارجية السورية، في بيان اليوم الأحد، ما صدر عن البرلمان الأوروبي بشأن سوريا ووصفته بأنه تدخل سافر ومشين في الشئون الداخلية للبلاد.

وقال البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "ناقش البرلمان الأوروبي في الأيام الماضية ما سُمي بتوصياته الواردة ضمن قرار بخصوص السياسة الأوروبية حول سوريا، وقد تابعت الجمهورية العربية السورية هذه المناقشات واطلعت على ما صدر عن البرلمان الأوروبي من توصيات لا يمكن إلا وصفها بالتدخل السافر والمشين في الشؤون الداخلية لسوريا، كما لا يمكن تقييمها إلا بأنها انعكاس لحالة سياسية أوروبية مزرية تجمع بين التناقض اللا أخلاقي والانفصال عن الواقع".



وأضاف "سوريا تؤكد إدانتها الصارمة ورفضها المطلق لأي تدخل في شئونها الداخلية من أي طرف كان وتحت أي ذريعة واهية".

وأكد البيان أن "عقلية الاستعمار والهيمنة البائدة لا تزال تتحكم في عقول الكثيرين في الغرب، ومنهم هؤلاء الذين أعدوا وصوتوا لصالح مثل هذه التوصيات الصادرة عن البرلمان الأوروبي والذين ذهبوا بعيدا في سرد الأكاذيب وتشويه صورة سوريا التي حارب شعبها الإرهاب نيابة عن العالم".