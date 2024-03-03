مقرر أممي: فرض عقوبات على إسرائيل السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار بغزة

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، اليوم الأحد، إن السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة؛ فرض "عقوبات على إسرائيل".

وفي منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أشار فخري، إلى أن "إسرائيل تعمدت تجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر الماضي".

ورجح أنه "ربما تكون المجاعة قد بدأت تحدث بالفعل الآن"، وفقا لوكالة الأناضول.

وشدد المسئول الأممي، على أن "الطريقة الوحيدة لمنع المجاعة في قطاع غزة وقف فوري لإطلاق النار".

وفي وقت سابق الأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن المجاعة في القطاع "تتعمّق".

وفي بيان على منصة تلجرام، أوضح الإعلام الحكومي بغزة، أن "المجاعة ما زالت تتعمَّق في محافظات قطاع غزة بشكل كبير، وما زال 2.4 مليون إنسان يعاني من نقص حاد في الغذاء".

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ ما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية"​​​​.