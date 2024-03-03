تعهدت جماعة الحوثي اليمنية، بمواصلة إغراق السفن البريطانية في خليج عدن في أعقاب غرق سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية.

وكان الجيش الأمريكي قد أكَّد أن السفينة روبيمار غرقت بعد أن أصيبت بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في 18 فبراير الماضي.

وقال حسين العزي نائب وزير الخارجية في الحكومة التي يقودها الحوثيون (غير المعترف بها)، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم الأحد: «اليمن سيواصل إغراق المزيد من السفن البريطانية وأي تداعيات أو أضرار أخرى سيتم إضافتها لفاتورة بريطانيا باعتبارها دولة مارقة تعتدي على اليمن وتشارك أمريكا في رعاية الجريمة المستمرة بحق المدنيين في غزة».

وكان متحدث باسم جماعة الحوثي اليمنيّة، قد استبعد أن تكون الجماعة المسلّحة قد أعادت استهداف السفينة البريطانية الغارقة (روبيمار)، التي كانت قد أعلنت استهدافها أول مرة في فبراير الماضي، مستندا إلى أن الجماعة لم تعلن إعادة الاستهداف هذه.

وقال توفيق الحميري، وهو المستشار الإعلامي لوزارة الإعلام في الحكومة التابعة للحوثيين (غير المعترف بها): «يُمكن أن يكون هناك طرف آخر هو من قام باستهدافها»، مشيرا بأصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة، التي اعتبرها المتهم الأول.

وأضاف أن اتهام الجماعة بإعادة استهداف السفينة قبل غرقها محاولة لخلط الأوراق لإيجاد فوضي وإفشال عرض كان الحوثيون قد تقدموا به للسماح بانتشال السفينة مقابل إدخال مساعدات لقطاع غزة، على حد تعبيره.

وتابع: «أعتقد أن الأمر محاولة لتوجيه اتهامات لنا بهذه الجريمة التي اقترفوها هم»، في إشارة إلى القوات الدولية الموجودة في البحر الأحمر.

واستكمل: «ندرك تماما أن الأمريكيين أوّل هذه الأطراف (المتهَمة).... إذا كان (الاستهداف) في خدمة إسرائيل، فهذا غير مستبعد».

وعلل ذلك بأن هناك عرضا مُقدّما للبريطانيين وللوسطاء أيضا، وآخرُ ما قُدم كان لدولة قطر، باعتبارها دولة وسيطة، بأنه بالإمكان انتشال السفينة في حال تم السماح لشاحنات (مساعدات) بالدخول إلى قطاع غزة.

وتابع: «وبالتالي هنالك من يريد أن يُفشِل هذه الصفقة إذا ما دخلت إلى حيّز التفاوض».

وكانت خلية الأزمة، التي شكلتها الحكومة اليمنية للتعامل مع أزمة السفينة، قد أعلنت أمس السبت، غرقها مساء الجمعة، وسط عوامل جوية سيئة ورياح شديدة يشهدها البحر.