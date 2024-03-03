مدحت شلبي: استبعاد كهربا من مباراة الأهلي والزمالك

أكد الإعلامي مدحت شلبي، على استبعاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لـ محمود عبدالمنعم «كهربا»، مهاجم الفريق، من مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

قال مدحت شلبي، في تصريحات عبر برنامج «يا مساء الأنوار»، على قناة «إم بي سي مصر»:" كهربا خارج حسابات كولر، في مباراة القمة، ولن يكون متواجدا في قائمة الفريق بقرار فني من كولر".

أضاف مدحت شلبي:" أكد كولر أن ترتيب كهربا رقم 3 بين مهاجمي الأهلي، ولن يكون متواجدًا مع بعثة الأهلي في السعودية إلا في حالة واحدة، إذا كان هناك شك في إصابة موديست أو وسام أبوعلي".

أتم مدحت شلبي:" علمنا من مصادرنا الخاصة أن كهربا، سيتواجد بشكل طبيعي في قائمة الأهلي بعد مباراة القمة، وهذا قرار تأديبي من كولر، بسبب رفضه السفر مع الفريق إلى غانا، من أجل حضور حفل زفاف شقيقته".