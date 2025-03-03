تقرير: برشلونة يحدد خطة لـ يامال وفاتي بسبب الصيام

كشف تقرير صحفي إسباني عن وضع برشلونة خطة مناسبة للاعبيه لامين يامال وأنسو فاتي، خلال شهر رمضان بسبب صيام الثنائي.

وكتبت صحيفة «سبورت» الكتالونية: «بدأ شهر رمضان وسيمتد حتى 30 مارس ويعد هذا الشهر مميزا للمسلمين بسبب فريضة الصيام من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، بالإضافة إلى أداء الصلوات الخمس يوميا، إلى جانب التزامات دينية أخرى».

وأضافت: «هذا الالتزام الديني يشمل أيضا الرياضيين المسلمين. ففي مباراة بنفيكا وبرشلونة المقررة يوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا، سيتأثر 6 لاعبين بالصيام، منهم 2 من البارسا».

وكشفت: «يعتاد برشلونة على التعامل مع هذه الحالات بخطط مختلفة، حيث سبق أن واجه مواقف مشابهة مع عثمان ديمبلي وفرانك كيسي اللذين التزما بالصيام خلال رمضان».

وتابعت: «بالنسبة لبرشلونة، يلتزم أنسو فاتي ولامين يامال بالصيام وبالتالي لا يمكنهما تناول الطعام أو الشراب خلال ساعات النهار».

وأوضحت: «شوهد لامين يامال في تدريبات برشلونة قبل مواجهة ريال سوسيداد بالليجا يلعب بالكرة على جانب الملعب بينما كان زملاؤه يشربون الماء خلال فترة الاستراحة. أما أنسو فاتي، فقد غاب عن التدريب بسبب إصابته بالحمى».

وواصلت: «سبق لأنسو فاتي زيارة مكة المكرمة أثناء إقامة برشلونة في السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، بينما لم يتمكن لامين يامال من الذهاب لأنه قاصر ولم يكن برفقة والديه».

وأتمت: «في بنفيكا، فهناك 4 لاعبين يلتزمون بالصيام وهم: أوركون كوكشو، كريم أكتوركوجلو، زكي أمدووني، وأدريان بايرامي. وقد حرص المدرب برونو لاجي على الاهتمام بهم بشكل خاص لضمان جاهزيتهم للمواجهة أمام برشلونة، وهو نفس النهج الذي تبنته إدارة النادي الكتالوني».

برشلونة يحل ضيفًا ثقيلًا على بنفيكا البرتغالي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الذهاب من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.