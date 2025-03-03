شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، أحداثًا حافلة بالتشويق والمفاجآت، بعد عرضها مساء اليوم على قناة CBC.

بدأت الحلقة بمحاولة اغتيال "حكيم" (مصطفى شعبان) أثناء عودته لحضور سبوع نوح، لكنه نجا من الهجوم بعدما أطلق الرصاص مع "بحر" (محمد نجاتي) على المهاجمين.

وفي مشهد استعراضي مميز، أشعل حكيم أجواء الاحتفال برقصه على الحصان وسط تجمع العائلة وكبار البلد، ثم خاض مبارزة بالعصا ضد "شبل" (أحمد عبد الله محمود)، لينتهي النزال بانتصاره عليه.

لكن الفرحة لم تدم طويلًا، إذ حملت "جلالة" (سلوى خطاب) الطفل نوح وأصابته بالعين، ليفارق الحياة وسط صدمة الجميع.

واختتمت الحلقة بمشهد درامي قوي، حيث التقت "غزل" (دينا فؤاد) بـ حكيم وأعطته طفله الذي أنجبته منه، قبل أن تسقط مغشيًا عليها، تاركة إياه في حالة من الذهول.

مواعيد عرض "حكيم باشا"

CBC: يوميًا 7:15 مساءً، الإعادة 12:15 صباحًا و3 عصرًا.

CBC Drama: يوميًا 9 مساءً، الإعادة 1 صباحًا و6 صباحًا.

الحياة: يوميًا 9:30 مساءً، الإعادات 2:30 صباحًا، 9:30 صباحًا، 1:15 ظهرًا، كما يُعرض بالتزامن على منصة Watch It.



فريق العمل

المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في بطولته سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، وغيرهم.