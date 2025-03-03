قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الأمة لديها قرآن واحد.

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الأمة لديها قرآن واحد.

وأضاف خلال برنامج «الإماط الطيب» الذي يُقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر شاشة «on»: «هناك أكاذيب تتردد عن أن الشيعة لهم قرآن والسنة لهم قرآن.. هذا غير صحيح سواء بالأمر الواقع أو على مستوى العلماء».

وتابع: «لو أن هناك مصحفًا كما يسمونه مصحف فاطمة عليها السلام لكان المستشرقون والمبشرون هللوا وطبلوا ويخرجونه لنا.. هذا لم يحدث».

وأشار إلى أن هناك محاولات جرت للبحث عن قرآن آخر في مكاتب كما جرى في اليمن لكنهم لم يجدوا شيئًا، بينما ما وجوده هو المصحف المتفق عليه بين المسلمين جميعًا، والذي يُقرأ حاليًّا كما كان يُقرأه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وشدد على أن القرآن الواحد هو أحد مقومات الأمة للوحدة، مؤكدا أن أكبر مقوم هو التوجيهات الدينية والإلهية.

واستعرض الطيب، حديثًا نبويًّا في صحيح البخاري «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله، عهد أن يكون مسلمًا فلا تخفروا الله في ذمته».