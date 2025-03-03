 شيماء سيف تعود لزوجها محمد كارتر بعد طلاق دام شهرا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شيماء سيف تعود لزوجها محمد كارتر بعد طلاق دام شهرا


نشر في: الإثنين 3 مارس 2025 - 4:44 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مارس 2025 - 4:44 م

أعلن المنتج محمد كارتر، عودته هو وزوجته شيماء سيف، بعد طلاق دام قرابة الشهر.

وكشف محمد كارتر عن عودتهما، بنشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، معلقا: "اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا.. حبيبتي رجعت لحضني".

وكانت فاجأت شيماء سيف الجمهور، يوم 5 فبراير الماضي، بإعلانها الانفصال عن زوجها المنتج محمد كارتر بعد 6 سنوات من الزواج، رافضة الحديث عن الأمر وكشف الأسباب، بعدما نشرت عبر حسابها على موقع "انستجرام": "قدر الله وما شاء فعل.. تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا المعوض بإذن الله.. برجاء احترام رغبتي.. وإني مش حابة أتكلم في الموضوع.. ودعواتكم بالخير".

 

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