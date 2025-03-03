شيماء سيف تعود لزوجها محمد كارتر بعد طلاق دام شهرا

أعلن المنتج محمد كارتر، عودته هو وزوجته شيماء سيف، بعد طلاق دام قرابة الشهر.

وكشف محمد كارتر عن عودتهما، بنشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، معلقا: "اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا.. حبيبتي رجعت لحضني".

وكانت فاجأت شيماء سيف الجمهور، يوم 5 فبراير الماضي، بإعلانها الانفصال عن زوجها المنتج محمد كارتر بعد 6 سنوات من الزواج، رافضة الحديث عن الأمر وكشف الأسباب، بعدما نشرت عبر حسابها على موقع "انستجرام": "قدر الله وما شاء فعل.. تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا المعوض بإذن الله.. برجاء احترام رغبتي.. وإني مش حابة أتكلم في الموضوع.. ودعواتكم بالخير".