فان دايك: علينا القتال أمام باريس

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، أن الوقت الحالي لا يتحمل الأخطاء وذلك قبل مواجهة باريس سان جيرمان، بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

وقال فان دايك، في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "ستكون المهمة صعبة، لكن هذه هي المباريات التي نرغب في التنافس فيها، وأنا أتطلع إليها حقًا، قضينا قبل المباراة بعض الوقت مع عائلاتنا والآن نتطلع لما هو قادم".

وأضاف: "أشعر أن مستوى دوري أبطال أوروبا قد ارتفع، الآن، نحن في مراحل خروج المغلوب ولا وقت للأخطاء أو المباريات السيئة، بشكل عام، هناك مباراتان يجب أن نجتازهما ونريد أن نكون جيدين للغاية حتى نستحق التأهل".

وتابع: "يتعين عليك أن تقاتل وتفعل كل ما في وسعك للفوز، وهذا ما سنحاول القيام به، سنركز على مباراة باريس ومن ثم بالطبع سنعود إلى هنا إلى آنفيلد، هذه هي الليالي التي نريد أن نؤدي فيها ونريد أن نظهرها للعالم أجمع".