الحكومة النمساوية الجديدة تتولى مهامها اليوم

تولت الحكومة النمساوية الجديدة مهامها اليوم الاثنين، حيث سيتولى كريستيان شتوكر منصب المستشار، وسيترأس الائتلاف الحكومي المؤلف من ثلاثة أحزاب، وذلك بعد انتظار خمسة أشهر لتنصيب إدارة جديدة.

وسيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع ارتفاع معدل البطالة والركود والميزانية المتعثرة.

وينص اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي، الذي تم التوصل إليه الخميس الماضي، بعد أطول مفاوضات في النمسا في عهد ما بعد الحرب العالمية الثانية، على وضع قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق باللجوء في النمسا التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة.

وهذه تعد أول حكومة في النمسا تتألف من ثلاثة أحزاب، حيث تجمع حزب الشعب النمساوي الذي ينتمى له شتوكر، والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب النمسا الجديد الليبرالي.

وأصبح شتوكر -64 عاما- مستشارا على الرغم من أنه لم يترشح للوظيفة عندما صوت النمساويون في سبتمبر الماضي، كما أنه لم يشغل أي منصب في حكومة وطنية من قبل. وقد تولى زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندرياس بايلر منصب نائب المستشار.