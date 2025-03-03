محافظ البحيرة: التعامل بحزم وفعالية مع ملفات التصالح والتقنين

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، ضرورة التعامل بحزم وفعالية مع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

وأوضحت عازر، أنها لن تتهاون مطلقا في استرداد حقوق الدولة كاملة؛ تماشيا مع الرؤية الشاملة للإصلاح والتنمية المستدامة.

وشددت المحافظ، على أهمية مضاعفة الجهود لنهو الملفات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، مع وضع اللوحات الإرشادية بأماكن واضحة والتي تتضمن الاشتراطات والمستندات المطلوبة، مع تفعيل منظومة الشباك الواحد بما يضمن فحص ومراجعة ملفات المواطنين بدقة وسرعة.

ووجهت محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة من نائب المحافظ، والسكرتير العام والسكرتير المساعد لجميع المراكز التكنولوجية مع إجراء جولات ميدانية مستمرة على مختلف المراكز والمدن لمتابعة التطبيق الفعلي للقرارات المتخذة، والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات تعترض المواطنين؛ ضمانا لإنجاز الملفات وفق الأطر الزمنية المحددة سلفاً.

وفيما يخص ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، وجهت عازر، بالعمل وفق الضوابط والاشتراطات القانونية، موجهةً بإعداد تقارير تفصيلية دقيقة للحالات المستوفية للشروط وتلك غير المستوفية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.

وأكدت أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلولٍ جذرية ونهائية لهذه الملفات، مع اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية؛ للحفاظ على حق الدولة ومصالح المواطنين.