تيفيز يطالب نجوم كرة القدم والمشاهير بمساعدة الفقراء المتأثرين بفيروس كورونا

طالب الأرجنتيني كارلوس تيفيز، مهاجم بوكا جونيور، من جميع لاعبي كرة القدم، ضرورة التطوع لمساعدة المحتاجين، المتضررين من أضرار خطر انتشار فيروس كورونا

وأشار تيفيز، نجم مانشستر يونايتد وسيتي السابق، في تصريحات لقناة "America TV" ، أن لاعبي الكرة القدم من الممكن أن يعيشوا عاما كاملا دون تقاضي أجرا ولن يتأثروا مثل الفقراء، مطالبا اللاعبين والمشاهير الذهاب إلى الأحياء الفقيرة لتقديم المساعدات.

يذكر أن الأرجنتين فرضت حجر صحي إلزامي للمواطنين منذ 20 مارس، ومددت مؤخرًا الفترة حتى منتصف أبريل في محاولة للحد من انتشار المرض.