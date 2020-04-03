طرح الفنان محمد رمضان، أمس، البرومو الدعائى الأول لمسلسله الجديد "البرنس"، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

ونشر رمضان الفيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك" وكتب معلقا": "الله ولي التوفيق".

كما طرحت الشركة المنتجة للعمل مؤخرا الأغنية الدعائية للمسلسل بعنوان "شارع أيامي" غناء حسن شاكوش، وكلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي.

ويجسد «رمضان»، خلال العمل شخصية «رضوان البرنس»، والذي يدخل في صراعات مع أشقائه الـ 6 وهم الفنانون أحمد زاهر، محمد علاء، أحمد داش، إدوارد، ريم سامى، رحاب الجمل.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى، وتأليف وإخراج محمد سامي.