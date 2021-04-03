يتجول رجل في أواخر العقد الخامس من عمره بشوارع الرباط المغربية، فيستقبله الأطفال دائمًا بكل البهجة، بينما يعرفه معظم الكبار باسم تشارلو، فالرجل لم يغب عن الشارع منذ 30 عامًا حين فقد كل شيء ولم يجد سوى التمثيل الصامت يكتسب منه رزقه.

ويقول بالحسين عبدالسلام المعروف بتشارلو لوكالة أسوشييتد برس للأنباء، إنه في الأساس مصور صحفي ولكن ضلوعه بالنشاط السياسي في الثمانينيات تسبب له بالسجن عام وإغلاق أبواب الوظائف في وجهه، حينها طرقت ذهنه الفكرة حين كان يشاهد التلفاز أن لمذا لا يكون مثل تشارليشابلن الذي يضحك الناس رغم ما يحمله من المعاناة الكثيرة.

ويضيف بالحسين، متحدثا عن تشابلن، قائلا إن الرجل الذي باستطاعته تحريك مشاعر الجميع دون أن ينطق بكلمة كما جعل الناس يجتمعون بلا تميييز على المتعة والفكاهة.

ويقضي بالحسين، يومه في الشوارع يبيع البلالين ويضحك الأطفال بتعابير وجه كوميدية ويطعم الحمامات الخاصة به في عروض مبهجة أخرى.

وعن ما يتقاضاه شهريًا يقول بالحسين، إنه يجمع شهريا من تلك الحرفة نحو 150 دولارا.