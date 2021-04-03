استطلاع: 61% من الأمريكيين راضون عن أداء الرئيس بايدن

أظهرت نتائج استطلاع رأي جديد نشرت أمس الجمعة، أن 61 % من الأمريكيين راضون عن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن لمهامه، مقابل 39% رافضين لأدائه.

وأوضح الاستطلاع الذى أجرته شركة "هارييس إكس" لاستطلاعات الرأي لصالح موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي أن 61% من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن رضاهم عن آداء بايدن منذ توليه السلطة في 20 يناير الماضى، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن نفس الاستطلاع الأسبوع الماضي، فيما أبدي 39% عدم رضاهم عن آداء بايدن كرئيس للولايات المتحدة.

وأعرب 69% من المشاركين في الاستطلاع عن رضاهم على تعامل بايدن مع جائحة فيروس كورونا، وقال 60% أنهم راضون تماما عن استراتيجية بايدن الاقتصادية، بزيادة نقطتين مئويتين ونقطة مئوية واحدة عن الأسبوع الماضي.

وشمل الاستطلاع الذى أجري عبر الإنترنت في الفترة ما بين 24 إلى 26 من مارس الماضى، عينة قوامها 1882 أمريكي، ويبلغ هامش الخطأ 2.26 %.

يشار إلي أن إدارة بايدن كشفت النقاب عن حزمة تمويل بقيمة 2 مليار دولار تهدف إلى إصلاح البنية التحتية للبلاد وخلق وظائف جديدة ومعالجة تغير المناخ، وذلك بعد أسابيع قليلة من إقرار خطة إنقاذ ضخمة تبلغ 1.9 مليار دولار لمساعدة الأمريكيين في مواجه جائحة كورونا.

وأصدرت وزارة العمل الأمريكية ، أمس الجمعة، بيانات أظهرت أن الولايات المتحدة أضافت 916 ألف وظيفة وانخفض معدل البطالة إلى 6% الشهر الماضى حيث يتم تطعيم المزيد من الأمريكيين وتخفيف قيود فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.