محافظ شمال سيناء يفتتح معرض منتجات مدارس التعليم الفني بالعريش

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، وممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني، معرض منتجات مدارس التعليم الفني، في مدرسة الشهيدة نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش.

وأكد شوشة أن المعرض يضم منتجات مدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري، حيث تنوعت المعروضات ما بين ملابس وأقمشة متنوعة وأثاث منازل وأثاث مكتبي ومراكب صيد ومجسمات وأدوات معمار ولوحات فنية متنوعة وفانوس رمضان، ومنتجات غذائية ومنتجات ألبان ومخللات وحلويات متنوعة.

وقال حمزة رضوان إن المعرض يقام تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ويهدف إلى بث روح المنافسة بين الطلاب، وتوجيه الطاقات والإمكانات نحو الإنتاج المثمر وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، وتنمية الشخصية والاعتزاز بالنفس، والربط بين مدارس التعليم الفني ومؤسسات المجتمع المدني، وفتح أسواق محلية لمنتجات المدارس.

ومن جانبه، أوضح ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني، أن عدد مدارس التعليم الفني علي مستوي المحافظة تبلغ 32 مدرسة مقيد بها 11 ألفا و370 طالبًا وطالبة، مشيرا إلى تفعيل مشروع رأس المال الدائم بالمدارس الفنية بالمحافظة بمبلغ مليوني جنيه خلال العام الجاري.