محافظ الوادي الجديد: تطوير ميدان الشعلة بمدينة الخارجة لتحقيق سيولة مرورية

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن تطوير ميدان الشعلة بمدينة الخارجة وإعادة هيكلته بما يحقق السيولة المرورية والاستفادة المثلى من المساحات غير المستغلة، بالإضافة إلى سرعة إنهاء إجراءات تسليم الأراضي التعويضية عن منطقة درب السندادية بالخارجة القديمة بأخرى في منطقة السبط.

وأكد الزملوط، في بيان اليوم الأحد، توافر السلع الغذائية الأساسية وإتاحة منافذ متعددة لبيعها بأسعار مخفضة، وتخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات الخاصة بالأسعار والمخالفات التموينية لمواجهة الغلاء وجشع التجار، مُشددًا على التجار وضع لافتات الأسعار على المنتجات.

وأشار الى استمرار الحملات التموينية بالأسواق المختلفة بجانب تواجد مفتش تمويني بالأسواق على مدار اليوم للتأكد من الالتزام بالتسعيرة وضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، والمرور الدائم على المخابز ومتابعة الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز وأسعاره.