رئيسة المفوضية الأوروبية تعرب عن ذعرها بعد العثور على جثث ضحايا مدنيين بالقرب من كييف

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عن ذعرها بعد اكتشاف عدد كبير من جثث ضحايا مدنيين بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وكتبت فون دير لاين على حسابها على تويتر اليوم الأحد: "لابد من إجراء تحقيق مستقل على الفور".

وفي الوقت ذاته تعهدت السياسية الألمانية بإخضاع المسؤولين عن جرائم الحرب للمساءلة.

يشار إلى أنه تم العثور على كثير من الضحايا في مدينة بوتشا الواقعة بالقرب من كييف بعد سحب الجيش الروسي.

وبحسب بيانات السلطات (الأوكرانية)، تم دفن 280 شخصا في مقابر جماعية.

وكان ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، نشر على حسابه على تويتر صورة يظهر فيها رجال ضُربوا بالرصاص، وأحدهم كانت يديه مكبلتين خلف ظهره. وكتب بودولياك مع الصورة: "ليسوا ضمن الجيش، لم يكن لديهم أسلحة، لم يمثلوا أي تهديد".